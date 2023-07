Apple Vision Pro costa troppo? Preparatevi per la variante placcata in oro a 18 carati

Il prezzo elevato di Apple Vision Pro potrebbe essere uno dei fattori che ne metteranno a rischio il successo tra il pubblico. Esiste però una minuscola fascia di utenti per cui i 3.500 Dollari di Apple Vision Pro sono una bazzecola: perché, allora, non realizzare una versione del visore di Cupertino che costa dieci volte tanto?

Caviar, una nota azienda del lusso nel mercato dell'hi-tech, già nota per il suo iPhone 13 Pro con dente di T-Rex e per l'iPhone 14 Pro Max in oro 18 carati, ha svelato un Apple Vision Pro customizzato da ben 40.000 Dollari. Il prodotto, rivestito e decorato con un totale di un chilo e mezzo di oro a 18 carati (lo stesso trattamento già usato per iPhone 14 Pro Max, insomma), è disponibile per il preordine in quantità limitatissime.



Il visore viene chiamato Apple Vision Pro Caviar Edition, o CVR Edition. Si tratta ovviamente di una replica perfetta, in termini di hardware e di software, di Vision Pro, placcata in oro e con una copertura in tessuto nero e oro con il logo CVR. L'unica novità di peso del visore targato Caviar è la maschera che "nasconde" lo schermo esterno, interamente realizzata in oro, la quale vi permette di rendere i vostri occhi completamente invisibili a chiunque guardi il visore, inibendo di fatto l'utilità della funzione EyeSight di Apple Vision Pro.



In termini di design, la maschera realizzata da Caviar ricorda gli occhiali da sole targati Tom Ford e le maschere da sci di Gucci, ricollegandosi così al mondo dell'alta moda che l'azienda di Dubai cerca da sempre di rincorrere (e scimmiottare). L'unico, piccolo problema è che la maschera aggiunge un peso di un chilo e mezzo al visore, rendendolo decisamente troppo pesante da indossare per un utente non allenato. E pensare che Apple è alacremente al lavoro per ridurre il peso di Vision Pro!



Considerato che Vision Pro potrebbe non essere un successo commerciale, Caviar non ha in programma di produrre una grande quantità del suo visore placcato in oro: la compagnia, infatti, ha annunciato che solo 24 unità dell'headset verranno lanciate per il pubblico, e che tutte e 24 saranno pronte nella seconda metà del 2024.