Apple Vision Pro, quanto mi costi! Oltre la metà delle app sono a pagamento

Apple Vision Pro è disponibile solo negli USA, ad un prezzo molto più elevato rispetto a quello imposto dai visori concorrenti. Tuttavia, coloro che decidono di portarlo a casa dovranno sottostare a costi elevati non solo al momento dell’acquisto.

Come evidenziato dai colleghi di TechCrunch, oltre la metà della applicazioni sviluppate per il computer spaziale di Apple (il 52% per la precisione) sono a pagamento. Si tratta di una percentuale molto più elevata rispetto alle controparti per iPhone, iPad, Apple Watch, Mac ed Apple TV. Nel report viene anche anche evidenziato che nell’App Store più ampio, solo il 5% delle app monetizza in questo modo.

Ma non è tutto, perchè il 35% delle applicazioni sviluppate appositamente solo per Vision non monetizza attraverso l’App Store ed il 13% offre abbonamenti. L’analisi ha preso ad esame tutte le applicazioni ottimizzate per Vision Pro, comprese oltre 700 applicazioni sviluppate appositamente per il nuovo dispositivo, ma sono state prese ad esame anche quelle già esistenti che sono state appunto ottimizzate dagli sviluppatori per farle girare su Vision Pro. Ovviamente, non sono comprese nello studio le circa 1,2 milioni di app iOS che funzionano su Vision Pro.

Tuttavia, se si vogliono prendere in considerazione anche le app iOS modificate per offrire un’esperienza di Vision Pro nativa, solo il 17% rappresentano download a pagamento ed il 58% includono abbonamenti.

Appfigures, parlando con TechCrunch, evidenzia che tutte le applicazioni realizzate per Vision Pro hanno un prezo medio di 5,67 Dollari, con picchi di 98 Dollari come nel caso del client che permette di visualizzare la tavola periodica interattiva degli elementi. La maggior parte delle app ha un prezzo pari o inferiore a 9,99 Dollari, ma se si dovessero acquistare tutte le app a pagamento, queste costerebbero 1.089,07 Dollari, un prezzo elevato ma comunque inferiore ai 3499 Dollari richiesti da Apple.

Nella giornata di ieri, intanto, Apple ha risolto il problema del passcode di Vision Pro.