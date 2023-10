Apple Vision Pro, nuovi dettagli sul modello budget: niente chip M2 e display 4K

Numerosi leak hanno confermato che Apple sta già lavorando a Vision Pro 2. Il visore MR di nuova generazione di Cupertino, però, potrebbe non essere del tutto identico a quello in arrivo nel 2024. Al contrario, per un noto esperto di settore, quest'ultimo sarà una versione a prezzo budget di Vision Pro, pensata per il pubblico di massa.

A riportare la notizia è il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che nell'ultimo numero della sua newsletter Power On ha spiegato che Apple sta sviluppando un nuovo Vision Pro, questa volta dotato di un prezzo molto inferiore a quello del modello in arrivo nel 2024 e che costerà circa 3.500 Dollari. A quanto pare, la Mela Morsicata starebbe puntando ad un range tra i 1.500 e i 2.500 Dollari per il suo prossimo device. Inoltre, pare che un team di ingegneri stia già lavorando ai primi occhiali AR di Apple.

Ma come farà Apple a ridurre il prezzo del suo prossimo visore? Il fantomatico Apple Vision "non-Pro", secondo Gurman, sarà dotato di uno schermo a risoluzione leggermente inferiore rispetto ai due display 4K di Vision Pro, ma avrà anche un chip meno performante: in particolare, il SoC del device di fascia media dovrebbe essere simile al chipset A17 Pro di iPhone 15 Pro, e non al chip M2 di Mac e Macbook. Inoltre, l'azienda di Cupertino dovrebbe rimuovere anche lo schermo EyeSight, ovvero il display esterno che riproduce gli occhi dell'utente che sta indossando il visore, per ridurre i costi del dispositivo.

Infine, Gurman ha spiegato anche che Apple sta iniziando i lavori sulla seconda generazione di Apple Vision Pro. Quest'ultima avrà tutte le feature dell'headset in arrivo il prossimo anno, ma le unirà ad un form factor rinnovato, più piccolo e più leggero, dunque anche più confortevole da indossare. Inoltre, Vision Pro 2 avrà delle lenti graduate preinstallate, perciò non sarà compatibile con le lenti Zeiss esterne in arrivo per il primo Vision Pro.