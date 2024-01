Apple Vision Pro ha i film 3D di Disney+ e una modalità ospite per gli amici

Man mano che si avvicina il lancio negli Stati Uniti di Apple Vision Pro, fissato per la giornata del 2 febbraio 2024, si scoprono più da vicino le funzionalità dell'atteso visore. Tra le varie questioni ufficializzate in queste ore, ci sono la possibilità di guardare film in 3D su Disney+, nonché l'esistenza di una modalità ospite.

Certo, alcune delle questioni citate erano già emerse in precedenza, ma ora è tutto stato reso noto direttamente dalle aziende coinvolte. Partendo dall'intrattenimento, in un comunicato stampa di Apple pubblicato nella giornata del 16 gennaio 2024 si legge che, al lancio, il visore consentirà di prendere visione di "più di 150 film in 3D provenienti dai migliori studi cinematografici del mondo".

Questo anche grazie alla collaborazione con Disney per integrare i contenuti del servizio di streaming Disney+, ma non si tratta dell'unica piattaforma coinvolta. Tra le altre app di terze parti supportate dal visore fanno infatti capolino, ad esempio, Amazon Prime Video, Paramount+ e Discovery Plus. In ogni caso, la collaborazione con Disney si estende all'ambito degli ambienti di proiezione (tra cui rientra il Disney Plus Theater).

Per il resto, tramite il medesimo comunicato stampa viene confermata ufficialmente anche la possibilità di far provare il visore agli amici mediante l'utilizzo di una modalità ospite. Questo senza Optic ID e senza alcun tipo di registrazione sul dispositivo. Gli utenti ospiti possono insomma provare determinate applicazioni ed esperienze senza dover configurare un account. Come verrà recepito il visore da 3.499 dollari dai clienti statunitensi? Staremo a vedere. Al netto di questo, potrebbe interessarvi sapere che iniziano a circolare rumor sull'arrivo di Apple Vision Pro in Europa.