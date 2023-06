Apple Vision Pro funziona in aereo: la beta di visionOS introduce la modalità viaggio

La prima beta del sistema operativo di Vision Pro, visionOS, ha svelato un'impressionante funzione di ricerca visiva per l'headset di Cupertino. Le novità, però, non sono finite qui: al contrario, il codice del nuovo OS di Apple ci svela che Vision Pro avrà una "modalità viaggio" perfetta per i vostri voli in aereo.

Stando a quanto riporta Macrumors, Vision Pro avrà una "Travel Mode" appositamente implementata da Apple per i viaggiatori che desiderano portare il proprio visore MR con sé nella cabina di un aereo. La funzione è dunque appositamente pensata per migliorare l'esperienza utente a bordo dei voli di linea, ed è stata scoperta nella prima beta di visionOS per gli sviluppatori.

I colleghi di Macrumors hanno scoperto diverse stringhe di codice e di caratteri legati a Travel Mode, che ci svelano che essa si attiverà solo quando l'utente sarà fermo, cioè solo quando questi sarà seduto nel suo posto in aereo: la feature chiederà conferma che l'utente si trovi su un aereo e, fatto ciò, disattiverà tutte le connessioni Wi-Fi, mobili e Bluetooth, esattamente come avviene su iPhone attivando la Modalità Aereo.

Apple conferma che alcune feature di awareness saranno disattivate con la Modalità Viaggio attiva, ma anche che la precisione dei riconoscimenti di gesture e di movimenti dell'utente potrebbe ridursi. Al contempo, anche la renderizzazione degli elementi MR potrebbe farsi meno precisa. In altre parole, una volta che sarete su un aereo, Vision Pro disattiverà alcuni sensori o li depotenzierà, in modo da evitare problemi causati dallo spazio ridotto delle sedute dei velivoli e dalla prossimità ad altri viaggiatori.

La riduzione dell'accuratezza della renderizzazione degli elementi in realtà mista, invece, potrebbe essere dovuta alla particolare posizione delle sedute degli aerei, che potrebbe risultare "scomoda" se gli elementi MR fossero renderizzati e posizionati esattamente come se vi trovaste a casa o in ufficio. Dunque, la modalità viaggio dovrebbe "aggiustare" in automatico certe parti dell'UI per migliorare l'esperienza utente anche in volo.

Infine, la richiesta di rimanere fermi potrebbe essere un'impostazione di sicurezza della modalità, pensata magari per evitare che chi utilizza il visore decida di alzarsi dal proprio posto a sedere durante le fasi di decollo o di atterraggio dell'aereo in risposta a degli stimoli in VR provenienti dai contenuti che sta visualizzando sul visore.