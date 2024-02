Su Apple Vision Pro si può giocare anche ad un Game Boy gigante

Gli acquirenti americani di Apple Vision Pro possono sorridere, ed anche divertirsi. Per celebrare l’anniversario di GBA4iOS, lo sviluppatore Riley Testut ha preparato e predisposto una sorpresa davvero eccezionale.

Come si può vedere nel filmato presente in calce, pubblicato da Riley Testut sul proprio account ufficiale Threads, è stato pubblicato un nuovo emulatore del Game Boy per Vision Pro. Si chiama GBA4vOSe ed almeno attualmente supporta l’emulazione per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. L’aspetto più simpatico e particolare è rappresentato dal fatto che, come mostrato nella clip, l’emulatore consente di controllare i minigiochi semplicemente ruotando la finestra.

Per coloro che invece credono che i pulsanti del Game Boy siano troppo piccoli, c’è anche una soluzione: l’applicazione infatti mostra un Game Boy gigantesco, in realtà mista. Una soluzione a tutti gli effetti geniale, che farà felici i numerosi fan della storica console Nintendo che hanno acquistato il computer spaziale di Apple.

Nel frattempo, continuano ad emergere indiscrezioni sul possibile lancio di Apple Vision Pro in Italia: al momento però siamo ancora nel campo dei rumor e di confermato non c’è praticamente nulla. Nelle ultime ore però sono arrivati dei rapporti secondo cui diversi utenti Apple starebbero restituendo Vision Pro segnalando diverse problematiche, tra cui il mal di testa.