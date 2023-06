Apple Vision Pro: Godzilla protagonista della prima serie sviluppata per il visore MR

Dopo l'annuncio di Vision Pro da parte di Apple, la compagnia di Cupertino sembra essersi lasciata sfuggire che inizierà a produrre contenuti per Apple TV+ appositamente dedicati al suo headset di nuova generazione, girati con un formato video 3D volto a garantire la massima immersione possibile dello spettatore nel film o nella serie TV.

Già durante la WWDC, Apple ha spiegato che visionOS supporta una modalità "Cinematic Environment" pensata appositamente per la riproduzione di film e serie TV. Mentre molte produzioni potranno essere viste su uno schermo enorme "proiettato" in MR sul soffitto o sui muri di casa, altre saranno girate appositamente per essere godute in VR.

La prima di queste produzioni "speciali", secondo il giornalista di ScreenTimes Sigmund Judge, sarà Monarch: Legacy of Monsters, una serie TV ambientata nel Monsterverse di Legendary, di cui fanno parte anche franchise estremamente amati, come quello di Godzilla e quello di King Kong. La serie partirà esattamente dal finale di Godzilla vs. Kong, e sarà realizzata da Apple insieme a Legendary Television.

La parte più interessante della produzione, però, è sicuramente la conferma, da parte di Judge, che Monarch: Legacy of Monsters sarà girato in uno speciale formato tridimensionale pensato appositamente per Vision Pro: con questo formato, gli utenti potranno godere dell'intera serie TV in Audio Spaziale e potranno visualizzare ogni puntata su uno schermo digitale con una diagonale fino a 100". Inoltre, sembra che il framerate della produzione sarà ritoccato verso l'alto per gli utenti MR.

Al momento, non sappiamo quando Monarch: Legacy of Monsters arriverà su Apple TV+. La serie TV è stata annunciata dal colosso di Cupertino e da Legendary già nel mese di gennaio 2022, perciò una sua uscita in parallelo con il lancio di Vision Pro non è assolutamente da escludere.