Altro che Apple Vision Pro: anche Huawei al lavoro su un visore MR di fascia alta

Già da tempo sappiamo che Apple Vision Pro arriverà a marzo 2024, salvo ulteriori slittamenti. Nello stesso lasso di tempo, però, sembra che anche Samsung e Meta lanceranno dei visori di fascia alta per fare concorrenza alla Mela Morsicata. In Cina, invece, Apple dovrà far concorrenza a Huawei, che starebbe lavorando ad un competitor di vision Pro.

Stando a quanto riporta WCCFTech basandosi sulle indiscrezioni riportate da Mochamad Farido Fanani, Huawei sarebbe al lavoro su un nuovo visore MR. Quest'ultimo dovrebbe essere un headset di fascia alta, pensato per fornire sia applicativi VR che l'illusione della Realtà Aumentata, un po' come Apple farà con Vision Pro.

Per gestire il pesante carico di lavoro del visore, pare che Huawei userà un chip HiSilicon Kirin 9000S, il suo SoC di ultima generazione già visto sotto la scocca di Huawei Mate 60 Pro. Si tratta dello stesso chipset che ha sollevato un enorme polverone internazionale, dal momento che esso è stato realizzato con un nodo produttivo a 7 nm a cui, in teoria, Huawei non dovrebbe avere accesso.

Resta comunque altamente improbabile che Huawei possa eguagliare Apple in termini di performance: la scheda tecnica di Vision Pro, infatti, comprende un chip M2 a 5 nm e un coprocessore R1, che insieme dovrebbero risultare molto più performanti di un "semplice" SoC per smartphone come il Kirin 9000S.

Al di là delle specifiche tecniche, comunque, pare che Huawei punterà tutto sul design, sviluppando un dispositivo con un peso ridotto al minimo, grazie a delle batterie esterne e ad una gestione del raffreddamento a ventola singola, che invece manca su Vision Pro. Per giunta, il peso di Apple Vision Pro rappresenterebbe ancora un problema per la Mela Morsicata: possibile che, almeno sotto questo punto di vista, la compagnia cinese sia un passo avanti rispetto ad Apple?