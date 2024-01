Apple Vision Pro: un'importante funzione 'salta' il lancio, ma ci saranno film e giochi VR

Ormai Apple Vision Pro è in arrivo: il visore della Mela Morsicata uscirà negli Stati Uniti il 2 febbraio, tra pochissimo. Eppure, sembra proprio che una delle funzioni più attese del software di Vision Pro sarà disponibile solo in beta al lancio, mentre una novità inaspettata potrebbe essere accessibile a tutti fin dal day-one.

Andiamo però con ordine, e partiamo con la grande assente. Con una press release rilasciata l'8 gennaio, Apple annunciava che Vision Pro sarebbe uscito a inizio febbraio negli USA. Il medesimo comunicato, però, faceva anche riferimento al fatto che la funzione "Persona" di Vision Pro sarà ancora in beta quando il visore verrà lanciato sul mercato statunitense.

Per chi non lo ricordasse, la feature "Persona" di Apple Vision è - nelle parole del colosso di Cupertino - "una rappresentazione spaziale autentica dell'utente di Vision Pro". In parole povere, si tratta di una versione avanzata degli avatar tridimensionali che prendono il posto di chi indossa un visore durante chiamate, videochiamate e altri incontri in cui un headset rende impossibile mostrare il volto dell'utente. La peculiarità della funzione "Persona", già mostrata durante il reveal di Vision Pro alla WWDC 2023, è che essa può rappresentare in modo accuratissimo il volto dell'utente che indossa il visore, sfruttando la miriade di sensori contenuti all'interno di quest'ultimo.

Sfortunatamente, dunque, Persona non sarà disponibile al lancio di Vision Pro - almeno non in versione definitiva. La feature, però, non slitterà ad Apple Vision Pro 2, come alcuni utenti temevano. In ogni caso, la prima beta del software è stata rilasciata da Cupertino il 6 novembre, perciò gli avatar 3D fotorealistici potrebbero arrivare in versione stabile nel giro di un paio di mesi dall'inizio della commercializzazione di Vision Pro.

Ma veniamo alle buone notizie: la stessa press release in cui è stata annunciata la data di lancio di Vision Pro - riportano i colleghi di 9to5Mac - potrebbe contenere alcuni indizi sull'arrivo dei Giochi Spaziali sul visore MR dell'azienda. Apple, infatti, ha confermato che l'intero catalogo di Apple Arcade sarà disponibile al lancio su Vision Pro, compresi titoli come NBA 2K24 e Sonic Dream Team. Ad essi, però, dovrebbero aggiungersi "dei nuovi videogiochi spaziali, come Game Room, What the Golf? e Super Fruit Ninja, che trarranno vantaggio dalle potenti capacità di Apple Vision Pro per trasformare lo spazio attorno ai giocatori, offrendo delle esperienze di gameplay uniche ed emozionanti".

In parallelo, la compagnia ha annunciato che Apple TV ospiterà ben 150 film 3D fin dal lancio di Apple Vision Pro. Inoltre, "Vision Pro introdurrà Apple Immersive Video, un nuovo formato per l'intrattenimento per cui Apple ha fatto da pioniere e che spingerà gli utenti dentro l'azione, grazie a registrazioni tridimensionali in 8K a 180 gradi con Audio Spaziale".