Apple Vision Pro indossato mentre si guida: gli assurdi video che arrivano dagli USA

Se negli ultimi giorni vi siete collegati a TikTok o alla pagina Reels di Instagram, sicuramente vi sarete imbattuti in una miriade di video che ritraggono le persone che indossano il nuovo Apple Vision Pro mentre sono in strada o attraversano le strisce pedonali. Alcuni di questi filmati sono davvero assurdi.

In particolare, a far salire qualche brivido lungo la schiena ci ha pensato il video che proponiamo in calce, condiviso su X e che ritrae il conducente di un Tesla Cybertruck mentre indossa il Vision Pro e controlla l’headset con le mani sollevate dal volante. Non è l’unica clip di questo tipo ed anche nel weekend sono emersi altri filmati di utenti che, attivando la guida automatica sulle proprie Tesla, portavano tranquillamente a termine i loro compiti sul Vision Pro senza tenere le mani sul volante. In uno dei filmati però uno di tali utenti sembra essere stato fermato dalla Polizia, che evidentemente gli ha intimato di utilizzarlo con parsimonia.

Altri avvistamenti ritraggono gli utenti che attraversano le strisce pedonali con il Vision Pro indossato. Occorre sottolineare che l’headset non offusca totalmente la visione del mondo circostante grazie al calcolo spaziale di Apple che fonde i contenuti virtuali con l’ambiente reale. Tuttavia, Apple nella documentazione ufficiale raccomanda comunque di utilizzarlo in sicurezza e di evitare di usarlo “durante la guida di un veicolo in movimento o di utilizzarlo in stato di ebbrezza o in altro modo compromesso”.