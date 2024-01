Apple Vision Pro, lancio imminente? Le prime unità arrivano agli Apple Store

Possibile che Apple Vision Pro sia in arrivo a gennaio? Forse no, ma sembra che la Mela Morsicata abbia iniziato a inviare Vision Pro agli Apple Store in attesa del lancio ufficiale del dispositivo, che potrebbe avvenire già nella prima metà del mese di febbraio.

A riportare la notizia è il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che nell'ultimo numero della sua newsletter Power On si è focalizzato sulla finestra di lancio di Apple Vision Pro negli Stati Uniti. Vi ricordiamo infatti che il dispositivo arriverà inizialmente sul mercato nordamericano, mentre il lancio europeo di Apple Vision Pro potrebbe farsi attendere fino a fine 2024 o inizio 2025.

Secondo Gurman, Apple sta già spedendo Vision Pro ai suoi Store sparsi per gli Stati Uniti d'America, benché in "ridotte quantità": non è chiaro se le spedizioni aumenteranno in seguito o se esse si manterranno minime, prefigurando delle vendite di Apple Vision Pro piuttosto ridotte, almeno per le prime settimane dal lancio. Il giornalista di Bloomberg, comunque, riporta che la Mela Morsicata raggiungerà un numero di unità congruo rispetto ai suoi piani entro la fine di gennaio o l'inizio di febbraio, quando effettivamente il device verrà messo in vendita.

A proposito: in passato, vi abbiamo spiegato che Vision Pro sarà venduto solo negli Apple Store e solo su appuntamento. Ebbene, a suggerire che il colosso di Cupertino sia pronto per avviare le vendite del device vi sarebbe il fatto che almeno due impiegati per ogni punto vendita sarebbero stati inviati in segreto al Campus Apple in California per delle sessioni di training legate al device. Gurman ha infatti spiegato che Apple vorrebbe insegnare le tecniche di vendita del visore ad un ridotto numero di lavoratori, che poi potrebbero riportarle a loro volta ai colleghi.

A segnalare ulteriormente un lancio imminente del visore, poi, vi sarebbe il fatto che il 21 gennaio Apple avrebbe organizzato un meeting della durata di tre ore per tutti i suoi impiegati: un evento più unico che raro nella storia dell'azienda. Probabilmente, durante questo incontro i dirigenti della compagnia discuteranno delle tecniche di vendita di Vision Pro e forniranno ulteriori informazioni ai dipendenti su come approcciarsi agli utenti. Questi ultimi, infatti, potranno recarsi direttamente negli Apple Store per acquistare un visore "su misura", con tanto di light seal, cuscinetti e fasce pensati appositamente per la conformazione del loro cranio.