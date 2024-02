Apple Vision Pro, vicino il lancio internazionale: non c'è l'Italia

Mentre continuano ad arrivare video assurdi di Apple Vision Pro dagli USA, un nuovo rapporto pubblicato da Wall Street News fa il punto sui piani di lancio internazionali per il computer spaziale targato Apple.

Secondo quanto riportato da ITHome, Apple dovrebbe estendere la disponibilità del proprio visore già dal mese di Aprile, quando dovrebbe toccare alla Cina.

Le informazioni arrivano direttamente dalla catena di fornitura, secondo cui il processo di registrazione di Apple Vision Pro sarebbe in fase di completamento. Tale procedura solitamente precede di poco il lancio, ma non è chiaro se Apple lo venderà in Cina con il nome “Vision Pro”, che è registrato da Huawei, oppure se lo rinominerà.

A quanto pare, successivamente dovrebbe toccare anche ad altri mercati: in precedenza Gurman ha riferito che dovrebbe toccare a Regno Unito e Canada grazie alla lingue inglese, con Francia e Germania pronte a seguire, per poi passare ad Hong Kong, Giappone, Corea e Australia.

Ovviamente, centrale in questa espansione sarà la catena di fornitura: Apple infatti dovrebbe decidere in base al numero di unità a disposizione. Qualora i rapporti dovessero rivelarsi accurati, però, Apple Vision Pro dovrebbe essere disponibile in dieci regioni entro fine anno, ma non in Italia.