Apple Vision Pro, lancio negli USA ad inizio 2024: al via la formazione dei dipendenti

Apple Vision Pro potrebbe essere disponibile, almeno negli Stati Uniti, già all’inizio del 2024, prima di Marzo. A suggerirlo è il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, nel numero della sua newsletter Power on dove ha parlato della nuova gamma di iPad.

Gurman, in un numero della newsletter dello scorso Ottobre 2024 spiegava che Apple avrebbe inviato una nota ai dipendenti del comparto retail invitandoli a chiedere l’autorizzazione per partecipare ad un evento “segreto” in programma a Cupertino. Nella mail inviata agli iscritti nel weekend, il giornalista afferma che tali seminari sono in fase di programmazione e la formazione del personale inizierà a metà gennaio.

Ogni dipendente che prenderà parte a tali eventi parteciperà a due giorni di formazione per assistere i clienti con il processo di configurazione di Vision Pro, il posizionamento del dispositivo sulla testa ed altro. Lo stesso Gurman in passato aveva affermato che i flagship store avranno delle aree in cui si potrà provare il visore, mentre altri negozi avranno a disposizione solo una o due unità.

Lo stesso Gurman spiega che “anche se i clienti potranno prenotare un Vision Pro online, sembra sempre più che saranno spinti a ritirare il dispositivo in un negozio”, proprio per ottenere tutte le informazioni del caso sul suo funzionamento e per godere dell’esperienza in-store che ha messo su Apple anche alla luce di tale periodo di formazione.