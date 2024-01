Apple Vision Pro, il modello più potente costa quasi 4.800 Dollari

Sono ufficialmente aperti i preordini di Apple Vision Pro, il computer spaziale di Apple che sarà disponibile negli USA dal 2 Febbraio 2024, e come avvenuto anche in altre circostanze emergono delle curiosità molto interessanti anche sul prezzo.

I colleghi di MacRumors riferiscono che la versione maxata di Vision Pro, ovvero con le specifiche più potenti, arriva a costare quasi 4.800 Dollari, 4.7959,95 Dollari per la precisione, ovvero 1.296,95 Euro in più rispetto al prezzo del modello base.

Nello specifico, per raggiungere tale prezzo, i redattori hanno implementato i seguenti extra:

Apple Vision Pro : 3.499 Dollari

: 3.499 Dollari Storage da 1 TB : + 400 Dollari

: + 400 Dollari Inserti ottici ZEISS con prescrizione : +149 Dollari

: +149 Dollari AppleCare+ : +499 Dollari

: +499 Dollari Supporto batteria Belkin per Apple Vision Pro : +49,95 Dollari

: +49,95 Dollari Custodia da viaggio Apple Vision Pro: +199 Dollari

Ovviamente, viene anche data la possibilità di aggiungere fasce aggiuntive, se il contenuto della confezione di Apple Vision Pro non dovesse soddisfare gli utenti.

Secondo le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni, Apple potrebbe lanciare Vision Pro anche in Europa nei prossimi mesi. I rumor parlano di un annuncio che potrebbe arrivare anche prima della WWDC 2024, in programma la prima settimana di Giugno: Apple infatti vorrebbe puntare molto sull’ecosistema per la realtà virtuale e mista. Ovviamente, però, bisognerà vedere che tipo di prezzo imporrà Apple in Italia ed Europa.