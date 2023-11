Apple Vision Pro non è ancora pronto: niente lancio a inizio 2024?

Mentre Apple rifinisce il software di Vision Pro, integrando una serie di tutorial per gli utenti, sembra proprio che il team di sviluppo hardware della Mela Morsicata sia in ritardo: secondo un noto insider, infatti, Apple Vision Pro sarebbe in ritardo e potrebbe uscire in primavera.

Nell'ultimo numero della newsletter Power On di Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg ha spiegato Apple voleva rilasciare Vision Pro a gennaio 2024, sfruttando la coda lunga del Natale per fare qualche preziosa vendita in più. Tuttavia, il colosso di Cupertino sarebbe in ritardo: con un hardware non ancora ultimato, all'azienda resterebbero da rifinire i piani di distribuzione per il visore e persino gli ultimi test dell'headset, necessari per la sua commercializzazione.

Per questo, Gurman ha spiegato che Apple Vision Pro arriverà a marzo 2024, anziché nel mese di gennaio. Una simile data di lancio darebbe ad Apple tutto il tempo per organizzare al meglio la release del visore e, al contempo, permetterebbe all'azienda di non mancare la deadline auto-imposta della fine dell'anno fiscale in corso, fissata al 31 marzo 2024.

In ogni caso, quella a cui fa riferimento il giornalista di Bloomberg è l'uscita americana di Apple Vision Pro. Perché Vision Pro arrivi in Europa e nel resto del mondo, infatti, ci vorrà molto più tempo: il device, secondo il giornalista, farà il suo debutto nel Vecchio Mondo e in Asia solo verso la fine del 2024 o, addirittura, l'inizio del 2025.

Infine, sembra proprio che Vision Pro sarà venduto solo dagli Apple Store. Nessun retailer o rivenditore terzo, infatti, avrà la possibilità di mettere in vendita il visore, se non altro perché, per garantire che l'headset si adatti al meglio alla testa di ciascun utente, sarà necessario configurarlo di volta in volta con componenti, lacci e strappi di dimensioni diverse, nonché con lenti gradate per i difetti alla vista diverse a seconda del cliente.