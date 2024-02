Apple Vision Pro non è molto resistente ai graffi: il test di JerryRigEverything

Nemmeno Apple Vision Pro è sfuggito alle grinfie di JerryRigEverything, il popolare youtuber che è solito mettere alla prova la resistenza dei prodotti d’elettronica. Ebbene, a quanto pare il computer spaziale del colosso di Cupertino non ne è uscito benissimo.

Lo youtuber infatti ha fatto alcuni esperimenti con il vetro presente sulla parte anteriore che copre le fotocamere, i sensori ed il display EyeSight. I risultati non sono propriamente entusiasmante: il vetro laminato del Vision Pro ha infatti uno strato di plastica posizionato sopra che rende il display esterno del visore facile da graffiare. Nel test basato sulla scala di durezza Mohs il vetro anteriore del Vision Pro si graffia già al livello due, con graffi più profondi al livello tre. Per fare un esempio, i vetri della maggior parte degli smartphone si graffiano ai livelli sei e sette.

Cosa vuol dire ciò nell’utilizzo reale? Che oggetti come chiavi, monete ed anche granelli di polvere potrebbero lasciare graffi permanenti sul vetro, il che giustifica la scelta di Apple di venderlo con una copertura speciale per il display ed un panno per lucidarlo.

Nel frattempo, sempre nella giornata di ieri è emersa la notizia che Apple Vision Pro è stato bucato in meno di 24 ore. È infatti già stato pubblicato un rapporto relativo alla prima vulnerabilità.