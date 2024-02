Apple Vision Pro, oggi è il grande giorno: lanciato negli USA, Tim Cook difende il prezzo

Le prime recensioni di Apple Vision Pro hanno sottolineato sia i pregi che i difetti del visore, che non è stato accolto con valutazioni unanimemente positive negli Stati Uniti. Oggi, venerdì 2 febbraio, è il giorno del lancio ufficiale di Apple Vision Pro negli USA, e Tim Cook ne ha approfittato per commentare il prezzo del device.

Durante un'intervista rilasciata Good Morning America, il CEO della Mela Morsicata ha introdotto Apple Vision Pro al pubblico americano, spiegando che "credo che verrà utilizzato moltissimo in tanti modi diversi, perché è un computer spaziale. L'iPhone ha introdotto il mondo al computing in mobilità. Il Mac ci ha abituati al concetto di Personal Computer. Apple Vision Pro è il primo computer spaziale al mondo". Si tratta, parola più parola meno, degli stessi termini utilizzati per descrivere Apple Vision Pro alla WWDC 2023, dunque nulla di nuovo.

Tuttavia, Tim Cook ha aggiunto di essere convinto che Apple Vision Pro avrà successo nelle aziende, dal momento che "oggi come oggi, solo poche compagnie hanno già un dispositivo simile. La maggior parte non ne ha nessuno. Nel tempo, le aziende hanno adottato il Mac, gli iPhone, gli iPad, gli Apple Watch. Ora tocca a Vision Pro: è uno di quei momenti". Insomma, il lancio americano dell'headset, agli occhi del colosso di Cupertino, è una piccola rivoluzione per l'hi-tech, paragonabile al lancio del primo iPhone o a quello del primo iPad.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, Tim Cook ha cercato di giustificare il costo apparentemente spropositato di Apple Vision Pro dichiarando che "si tratta di tecnologia di domani, disponibile oggi. Credo che sia questo il modo giusto di pensare [il prezzo di Vision Pro]. È pieno fino all'orlo di novità: abbiamo già 5.000 brevetti legati al prodotto. Quindi ci siamo veramente spesi a livello di ricerca. E credo che alcune persone lo acquisteranno pagando mese per mese, mentre altri lo pagheranno tutto in un colpo. Ho parlato con molte persone, lo compreranno. Con il tempo, però, non sappiamo cosa succederà: il prezzo che ha è corretto per il momento in cui viene lanciato".