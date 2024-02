Apple Vision Pro, anche il papà di ChatGPT adora il nuovo visore della Mela

Nonostante non siano mancate le critiche nei confronti di Apple Vision Pro, il lancio del primo visore di Cupertino ha riportato i riflettori in un segmento che sembrava in forte contrazione. Al netto di ciò, sono state molto interessanti le parole di Sam Altman sul prodotto.

Il CEO di OpenAI e "papà" del popolare chatbot ChatGPT ha espresso parole al miele nei confronti di quello che ha definito come "il secondo prodotto tecnologico più impressionante dai tempi dell'iPhone", con chiaro riferimento alla lunga serie di device realizzati da Apple dal 2007 a oggi.

Un endorsement importante, nei confronti di un prodotto che mira a sfidare il mondo dei PC tradizionali attraverso quello che Apple definisce come "spatial computing": non l'ennesima estensione dell'ecosistema Apple bensì un prodotto fatto e finito con cui accedervi, anche al posto degli altri prodotti con la Mela Morsicata sul dorso.

Nel frattempo, come giustamente ricordano i ragazzi di WCCFTech, proprio Altman è recentemente tornato a far parlare di sé per via di un misterioso progetto su cui sarebbe al lavoro nientemeno che con Jony Ive, il leggendario designer di Apple che ha dato vita ad alcuni dei suoi prodotti più iconici di sempre.

