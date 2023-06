Apple Vision Pro è troppo pesante: gli ingegneri Apple al lavoro su una soluzione

Nella stessa newsletter in cui ha parlato anche di Apple Watch Ultra 2 in arrivo in autunno, il popolare giornalista di Gurman Mark Bloomberg si è anche soffermato su un altro prodotto svelato di recente dal gigante di Cupertino e che sta provocando non pochi grattacapi: Vision Pro.

Secondo quanto affermato da Gurman, dopo la presentazione di Vision Pro Apple avrebbe concesso a più dipendenti di provare l’headset rispetto a quanto fatto inizialmente, quando potevano metterci su le mani solo pochi eletti.

Il test più ampio ha portato alla luce un problema non di poco conto: alcuni hanno trovato il visore troppo pesante dopo un paio d’ore d’uso continuo. Il peso esatto di Vision Pro almeno al momento ancora non è noto, ma il visore utilizza materiali di alta qualità come l’alluminio e vetro anzichè la plastica, il che fa inevitabilmente crescere il peso.

Apple però avrebbe già una soluzione pronta, ovvero una cinghia da far passare sopra la testa che dovrebbe migliorare la distribuzione del peso. Tuttavia, questo accessorio non sarà incluso nella confezione e dovrà essere acquistato a parte, nonostante i 3499 Dollari richiesti. Inevitabilmente, quindi, non si tratta di una soluzione definitiva e per tale ragione il team è al lavoro su altre soluzioni. Inclusa la possibilità di inserire il cinturino nel bundle.