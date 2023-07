Apple Vision Pro si potrà acquistare solo su appuntamento: emergono i primi dettagli

L’acquisto del visore Apple Vision Pro non sarà possibile fino ad inizio 2024 ed a quanto pare non sarà nemmeno così immediato. Mentre ancora non sappiamo se e quando giungerà in Italia, emergono i primi dettagli su come funzionerà il processo d’acquisto del computer spaziale da 3499 Dollari.

Secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino avrà delle aree speciali negli Apple Store in cui gli interessati potranno provare delle unità demo di Vision Pro e gli accessori che lo accompagneranno.

Persone vicine ad Apple avrebbero confermato che la società chiederà agli utenti di fissare un appuntamento in negozio per acquistare il visore. Per coloro che portano gli occhiali e che quindi necessitano di lenti graduate, sarà possibile anche caricare attraverso il sito web le informazioni sulla graduazione degli occhiali.

Gurman spiega anche che Apple starebbe sviluppando un’app per iPhone che consentirà agli utenti di scansionare la testa per determinare la giusta misura. Lo stesso varrà anche per coloro che sceglieranno di completare l’acquisto online: sarà necessario caricare tutte le informazioni sul sito web.

Negli Apple Store potrebbero essere disponibili solo une o due unità di prova, a causa dei problemi di produzione di Apple Vision Pro. La disponibilità nei negozi di terze parti dovrebbe avvenire solo nel 2025, invece.

Per quanto riguarda l’espansione di disponibilità, Vision Pro potrebbe arrivare in Canada e Regno Unito solo alla fine del 2024, con altri paesi europei ed asiatici a seguire. Apple starebbe lavorando per portare il dispositivo in Francia, Germania, Australia, Cina, Hong Kong, Giappone e Corea. La vera e propria espansione internazionale dovrebbe avvenire solo entro il 2026, quando vedrà laluce la seconda generazione di Vision Pro.