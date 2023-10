Apple Vision Pro, il prossimo visore AR avrà lenti graduate preinstallate?

L'elevato costo delle lenti graduate per Apple Vision Pro è forse una delle note maggiormente dolenti della proposta di Cupertino e la compagnia lo sa bene. Per questa ragione, gli utenti con necessità di correzione potranno trovare molto interessanti gli ultimi rumor sull'AR di Apple.

A quanto pare, infatti, nel futuro dell'azienda, tra le varie opzioni ci sarebbe quella di spedire direttamente i visori di prossima generazione con le lenti preinstallate secondo la propria prescrizione, in modo da semplificare se non annullare del tutto problemi relativi alla reperibilità delle lenti adatte a specifiche esigenze di correzione.

Non è chiaro se l'approccio sarà quello di dotare i nuovi visori di un mount magnetico come quelli attuali, in modo da rendere le lenti intercambiabili, oppure di equipaggiarli con lenti correttive non sostituibili. Quest'ultima opzione sembrerebbe meno percorribile in virtù delle limitate possibilità di utilizzo da parte di amici o parenti.

Tra gli altri nodi da risolvere ci sarebbe quello del peso di Apple Vision Pro, su cui la mela morsicata sarebbe particolarmente intenzionata a intervenire in modo da consentire agli utenti di utilizzare più a lungo il visore che, nella sua primissima iterazione, molti dei primi utilizzatori raccontano di non poter sfruttare per molto più di un'ora.