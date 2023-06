Apple Vision Pro provato alla WWDC: in rete le prime impressioni

Il visore Apple Vision Pro è stato presentato nella serata di ieri alla WWDC, ed i giornalisti ed influencer che hanno avuto modo di partecipare alla conferenza hanno potuto metterci su le mani hanno pubblicato i primi hands on.

David Pierce di The Verge afferma che “sulla base di quel poco che abbiamo visto, è un dispositivo decisamente migliore rispetto a qualsiasi altro visore AR o VR. L’headset stesso è piuttosto sottile e la maggior parte del peso e delle dimensioni del dispositivo derivano dallo scudo in tessuto attorno ad esso e dalla grande fascia morbida che si aggancia alla parte posteriore della testa. Gli occhiali sono leggermente curvi e dovrebbero avvolgere abbastanza bene la maggior parte dei volti”. Nell’articolo viene promossa anche la qualità degli schermi, mentre a livello software evidenzia come la maggior parte delle app altro non erano che versioni upscalate delle applicazioni per iPhone ed iPad. Per quanto riguarda il pacco della batteria, invece, Pierce evidenzia come abbia le dimensioni di un iPhone.

Soddisfatto della demo anche Matthew Panzarino di TechCrunch, che nel suo articolo spiega come abbia avuto modo di provarlo per 30 minuti. “Sono convinto che Apple Vision Pro offra un balzo in avanti nelle esperienze di XR o realtà mista. Per essere chiaro, non sto dicendo che mantiene tutte le promesse, ma è un paradigma veramente nuovo nell’informatica” afferma il giornalista che poi continua affermando che “è davvero ben fatto”.

Entrambi comunque sono concordi sul fatto che un test di 30 minuti sia troppo poco per esprimere dei giudizi precisi.

Alla demo di 30 minuti ha partecipato anche lo youtuber Marques Brownlee, il quale su Twitter si è detto “molto colpito da alcune cose specifiche”.