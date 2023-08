Apple Vision Pro, il refresh rate è inferiore al previsto: i 120 Hz sono lontani

Pare che alcune unità di Apple Vision Pro siano nelle mani della stampa, con una serie di hands-on di queste ultime già pubblicate a più riprese in rete. Oggi, addirittura, un leaker svela quello che dovrebbe essere il refresh rate "definitivo" di Apple Vision Pro, che potrebbe essere più basso del previsto.

Un refresh rate elevato è molto importante per un dispositivo VR, AR o MR: considerato che già molti smartphone arrivano a 120 Hz o 144 Hz, mentre i monitor da gaming raggiungono senza problemi i 240 Hz, era lecito aspettarsi che anche Apple Vision Pro sarebbe arrivato almeno a 120 Hz di refresh rate. A quanto pare, però, le cose non stanno così.

Il leaker DuanRui ha infatti riportato su X che il refresh rate di Apple Vision Pro è a 90 Hz "di default", aggiungendo che esso "può essere aumentato fino a 100 Hz" con un'opzione che potrebbe essere disponibile solo per alcuni applicativi precisi, come quelli legati al gaming. Come sua fonte, DuanRui cita un altro insider cinese su Weibo, arrivando persino a fornire due screenshot che confermerebbero la sua tesi (entrambi disponibili nel tweet in calce a questa notizia).

Oggi come oggi, i 90 Hz sono considerati lo standard minimo per la fruizione di contenuti in VR e AR in alta qualità: ciò dipende dal fatto che il cervello umano sembra "accettare" le immagini e i video con una frequenza di refresh pari 90 Hz o superiore come "reali", mentre una frequenza inferiore ai 90 Hz verrebbe considerata poco realistica e potrebbe creare problemi di salute in alcuni utenti.

Al momento, gli iPhone vanilla hanno un refresh rate fisso a 60 Hz, mentre gli iPhone della linea Pro arrivano a 120 Hz, variabili grazie alla tecnologia ProMotion fino ad un minimo di 1 Hz. In molti si aspettavano che tecnologie simili sarebbero arrivate anche sul primo visore di Cupertino, dal momento che il prezzo di Apple Vision Pro, pari a 3.499 Dollari, lasciava intendere che il device avesse una scheda tecnica davvero da top di gamma.