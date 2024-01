Apple Vision Pro, in rete i primi hands on: ecco le prime opinioni del visore

In vista del lancio di Apple Vision Pro, Apple ha invitato i redattori delle principali testate del settore tech a New York per un hands on con il nuovo visore, ed in giornata odierna sono state pubblicate le prime impressioni dei giornalisti.

A ricapitolarle ci hanno pensato i colleghi di MacRumors, che ricordano come le sessioni di demo siano state quattro: la prima il 1 Giugno poco dopo la presentazione, una il 1 Novembre, una il 1 Dicembre 2023 ed una il 16 Gennaio 2024.

Chelynne Low di Engadget racconta di aver indossato l’headset per soli 20 minuti ma poi è stata costretta a rimuoverlo in quanto il cinturino provocava dolore. Apple però ha provveduto a sostituirlo con un Dual Loop Band che ha restituito un feed migliore a livello di distribuzione del peso. Sempre di Engadget, anche Dana Wollman ha avuto modo di provare Apple Vision Pro con i Light Seals, per ottenere la giusta aderenza al viso, ed in questo modo è riuscita a leggere nitidamente le scritte. Entrambi i tester della testata hanno preferito il Dual Loop come fascia in quanto migliore nella distribuzione del peso e più comodo.

Anche Joanna Stern del Wall Street Journal si è detta d’accordo su questo aspetto dopo aver provato per la prima volta il Dual Loop.

The Verge ha invece inviato Victoria Song che nel suo articolo non si è soffermato sul peso ma ha ironizzato affermando che il visore le ha distrutto l’acconciatura dei capelli in quanto si sono “arricciati dietro”.

Apple ha mostrato alcuni video definiti da alcuni “con texture impressionanti”, e l’esperienza è stata descritta come positiva: Wollman afferma che si è sentito immerso nella scena. Disney+ su Vision Pro viene descritto come “un videogioco” in quanto si può selezionare lo sfondo in stile Disney e guardare i contenuti. L’esperienza, si legge, è come “un drive-in a tema Disney”.

Alcuni hanno avuto modo di guardare su Vision Pro i video spaziali girati con iPhone, avvertendo però “una certa nausea che è familiare con i contenuti VR” in quanto causata dal movimento della fotocamera.

La tastiera è descritta come efficace da alcuni, mentre da altri come “uno dei momenti più frustranti” o “goffo”.

Apple, in vista del lancio, ha iniziato ad accogliere le prime app di visionOS sull’App Store.