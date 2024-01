Apple Vision Pro: le riparazioni possono costare migliaia di dollari

Dopo aver trattato la questione del tour guidato di Apple Vision Pro, torniamo a fare riferimento in questa sede all'imminente visore (perlomeno per quel che riguarda l'estero). Sono infatti stati svelati i costi di riparazione (e non sono di poco conto).

A tal proposito, come riportato anche da AppleInsider ed Engadget, nonché come si può leggere direttamente sul portale ufficiale di supporto Apple, riparare un dispositivo di questo tipo può risultare molto costoso. Ad esempio, la sostituzione del vetro di copertura richiede 799 dollari.

Altre riparazioni possono invece arrivare a costare fino a 2.399 dollari, ovvero 1.100 dollari in meno rispetto al prezzo di listino. Ricordiamo che il costo fissato per il dispositivo negli Stati Uniti d'America, mercato in cui il visore approderà il 2 febbraio 2024, è pari a 3.499 dollari. Insomma, i costi non sono propriamente dei più accessibili.

Anche nel caso in cui l'utente coinvolto disponga di AppleCare+, le cifre rimangono di un certo tipo: si fa riferimento a 299 dollari per varie tipologie di riparazioni, da aggiungere ai 25 dollari al mese per la garanzia estesa. Quanto bisogna spendere se si vuole avere una custodia da viaggio? Gli accessori vengono venduti separatamente e in questo caso vanno sborsati altri 199 dollari. Insomma, a fronte di questi costi, forse qualcuno eviterà di attivare più di tanto la modalità ospite per Apple Vision Pro.