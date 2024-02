Apple Vision Pro, scalper lo rivendono fuori dagli USA anche se è quasi inutilizzabile

Mentre si inizia a parlare di un possibile lancio di Apple Vision Pro al di fuori degli Stati Uniti, su vari siti stanno spuntando in vendita, anche in Europa, diverse unità del visore di Apple a prezzi esorbitanti.

In particolare, come riportato da alcuni siti, in Brasile viene venduto ad oltre 6.600 Dollari, rispetto mentre in Europa i prezzi superano largamente i 3.499 Dollari imposti da Apple e raggiungono anche quota 5000 Dollari.

Tuttavia, se pagare più del dovuto non rappresenta un problema, bisogna tenere conto di un aspetto non di poco conto: Apple Vision Pro al di fuori degli USA è quasi inutilizzabile, e sono ancora più difficoltose le eventuali riparazioni (che sono costose anche negli USA). In particolare, come abbiamo raccontato su queste pagine, se si perde il codice di sblocco di Apple Vision Pro è necessario rivolgersi ad un Apple Store negli USA.

BGR inoltre fa anche il punto sulle limitazioni imposte da Apple per far funzionare correttamente Vision Pro, per cui è richiesto:

Un Apple ID statunitense per scaricare le app da App Store

Gli acquisti da app come Apple Music e TV richiedono che la regione dell’ID Apple sia impostata sugli USA

Per coloro che indossano gli occhiali ed hanno bisogno una prescrizione ZEISS, è impossibile ottenerla al di fuori degli USA.

A ciò si aggiungono:

Mancanza di supporto da parte di Apple al di fuori degli USA

Indisponibilità di alcune applicazioni, funzionalità o contenuti

Il gioco quindi vale la candela? Probabilmente no, e vi conviene attendere ancora qualche mese.