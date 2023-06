Apple Vision Pro, gli schermi microOLED girano 'generalmente' a 90Hz

A poche ore dai rumor sui prezzi delle lenti graduate di Apple Vision Pro, emergono nuove informazioni sulle specifiche tecniche del visore per la realtà aumentata della società americana. Le info provengono direttamente da una sessione con gli sviluppatori tenuta alla WWDC dalla Mela.

Nel corso della sessione battezzata “Optimize app power and performance for spatial reality”, lo speaker di Apple afferma che la frequenza di aggiornamento del display è solitamente di 90 fotogrammi al secondo. Per fare un raffronto, si tratta di un refresh rate più alto dei 60Hz offerti dagli iPhone base ma più basso dei 120Hz di iPhone 13 Pro ed iPhone 14 Pro.

Occorre però anche evidenziare come 90Hz siano generalmente etichettati come il minimo consigliato per le esperienze in realtà virtuale, in quanto accettato dal cervello come un movimento della vita reale.

In alcuni casi, però, il display di Vision Pro può girare ad un refresh rate superiore dei 90Hz, ad esempio durante la visione di film a 24fps, che portano il refresh rate a 96Hz per ridurre l’effetto jitter dei fotogrammi. Il funzionamento è quindi simile al pannello ProMotion di iPhone ed iPad che adatta dinamicamente il refresh rate al contenuto visualizzato.

Come spiegato da 9to5Mac, alcuni visori per la realtà virtuale presenti oggi sul mercato riescono ad arrivare fino a 144Hz.

Durante una sessione a parte, Apple ha anche parlato del supporto alla digitazione virtuale di Vision Pro.