Apple Vision Pro, finalmente ci siamo: c'è la scheda tecnica completa!

Il costo del pacchetto completo di Apple Vision Pro è di poco meno di 5.000 Dollari, e a rivelarlo è stata la stessa Apple. Nelle scorse ore, però, la Mela Morsicata ha anche fatto chiarezza sulle specifiche tecniche di Apple Vision Pro, a fronte dell'apertura dei preordini del visore negli Stati Uniti d'America.

In effetti, quando Apple Vision Pro è stato presentato alla scorsa WWDC, molte delle sue specifiche tecniche sono state taciute dal colosso di Cupertino. Nelle scorse ore, fortunatamente, l'azienda ha messo fine al vuoto informativo riportando che il chip M2 di Apple Vision Pro sarà composto da una CPU a 8 Core e da una GPU a 10 Core, insieme a 16 GB di memoria unificata (cioè di RAM). Ciò conferma quanto riportato negli scorsi giorni: Apple Vision Pro avrà un chip M2 "base", anche se nella versione con GPU da 10 Core, e non da 8.

In parallelo, l'headset monterà un co-processore R1 per le app in Realtà Mista, il cui compito sarà quello di "processare gli input delle 12 fotocamere, dei cinque sensori e dei sei microfoni per assicurare che tutti i contenuti risultino così fluidi da sembrare davvero di fronte agli occhi degli utenti". Per questo, il bandwidth del chip R1 sarà pari a 256 GB/s.

Per quanto riguarda la memoria interna di Apple Vision Pro, il colosso di Cupertino ha confermato che il visore arriverà con storage da 256 GB, 512 GB e 1 TB. Lo schermo del device sarà composto da due pannelli micro-OLED con 23 milioni di pixel e una copertura al 92% dello spazio colore DCI-P3. Il refresh rate sarà variabile tra 90, 96 e 100 Hz, mentre la riproduzione di video e film andrà a 24 o 30 fps.

In termini di sensori, viene confermata la presenza di due fotocamere principali, sei fotocamere esterne e quattro fotocamere per il tracking dell'occhio, nonché di una fotocamera TrueDepth, di uno scanner LiDAR, di quattro unità di misurazione inerziale, di un flicker sensor e di un sensore per la luce esterna. In totale, inoltre, Apple Vision Pro avrà ben sei microfoni direzionali.

Il peso definitivo di Apple Vision Pro - che secondo gli insider è stato il problema più grande dello sviluppo del visore - oscillerà tra i 600 e i 650 grammi, a seconda della configurazione del Light Seal scelta dall'utente. A questo peso, però, vanno aggiunti 353 grammi del battery pack del visore. Infine, il device non prevede alcun sistema fisico di input, utilizzando invece le mani, gli occhi e la voce come unici strumenti di controllo. La durata della batteria sarà pari a 2,5 ore di riproduzione video, mentre lato connettività ci sarà la compatibilità con il Wi-Fi 6 e con il Bluetooth 5.3.

Vi ricordiamo che Apple Vision Pro arriverà il 2 febbraio negli Stati Uniti: il prezzo del device è di 3.499 Dollari per il modello da 256 GB, di 3.699 Dollari per il modello da 512 GB e di 3.899 Dollari per la versione da 1 TB. L'uscita europea di Apple Vision Pro potrebbe avvenire entro l'inizio dell'estate, secondo il noto analista Ming-Chi Kuo.