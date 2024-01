Apple Vision Pro subito sold out: slittano le previsioni di consegna

In una nuova nota pubblicata sul proprio account ufficiale Medium, il popolare analista Ming-Chi Kuo fa il punto sull’andamento dei preordini di Vision Pro, dopo il primo weekend di disponibilità che storicamente rappresenta uno spartiacque importante per capire il riscontro dei prodotti.

Kuo spiega che, sulla base delle scorte disponibili prima dell’apertura dei preordini ed i tempi di spedizione, Apple avrebbe venduto tra 160mila e 180mila unità di Vision Pro nel primo weekend. In linea con le previsioni precedenti, queste sono andate rapidamente sold out ed infatti il tempo di spedizione di ciascun modello è slittato a 5-7 settimane dopo poche ore.

Secondo Kuo, Vision Pro “è andato sold out non appena sono stati aperti i preordini ed i tempi di spedizione si sono allungati di diverse settimane”. Tuttavia, non mancano le preoccupazioni ed infatti nel post osserva come “48 ore dopo l'apertura dei preordini, i tempi di spedizione erano rimasti invariati”: ciò significa che al netto dei fan più accaniti che attendevano con impazienza il computer spaziale, non c’è stata una grossa da domanda da parte degli altri curiosi (probabilmente anche a causa dei prezzi elevati) e ciò potrebbe far diminuire rapidamente la domanda.

L’analista comunque spiega che non dovrebbe essere difficile per Vision Pro raggiungere quota 500mila unità spedite nel corso del 2024, nonostante “la domanda sia diminuita rapidamente dopo che i preordini sono stati esauriti”.