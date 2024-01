Apple Vision Pro è già un successo? Analista sicuro: 'sold-out al lancio'

Il lancio ufficiale di Apple Vision Pro è fissato per il 2 febbraio, almeno per quanto riguarda il mercato. Ma quanto venderà Apple Vision Pro negli USA? Secondo un noto analista (al contrario di ogni altra previsione) il visore potrebbe andare sold-out in pochissimi giorni, portando a ritardi nelle consegne di alcuni modelli.

La notizia arriva dall'ultimo report di Ming-Chi Kuo: l'esperto del mondo Apple ha spiegato di aspettarsi che Apple Vision Pro sarà quasi introvabile dopo il lancio ufficiale sul mercato americano. "Grazie alla forte domanda dei fan Apple e degli utenti business, Vision Pro dovrebbe andare in sold-out poco dopo l'apertura dei preordini o nelle prime giornate di vendita, causato dei tempi di consegna più lunghi del previsto", ha riportato Kuo. In passato, al contrario, i rumor sulle pessime vendite di Apple Vision Pro sono stati quasi unanimi nell'affermare che le unità vendute del visore saranno pochissime.

Certo, Ming-Chi Kuo non fa menzione del numero di unità di Vision Pro in arrivo al lancio: con delle stime estremamente variabili (alcuni analisti parlavano di soli 100.000 visori in arrivo, altri invece hanno riportato fino a un milione di Apple Vision Pro in uscita nel 2024), è impossibile dire se il fatto che il visore sia a rischio sold-out possa considerarsi un successo per Apple o meno. Tutto, insomma, dipenderà dall'effettivo numero di unità disponibili.



In ogni caso, l'analista taiwanese ha anche spiegato che l'interesse attorno ad Apple Vision Pro andrà scemando dopo il lancio. Per questo, Apple dovrà trovare una strategia per convincere gli utenti a continuare a comprare il visore anche nei prossimi mesi, perché solo l'allargamento delle base installata convincerà gli sviluppatori a convertire i propri software per l'headset della Mela Morsicata. Intanto, comunque, la campagna marketing di Apple Vision Pro è già iniziata, il che lascia intendere che la compagnia di Cupertino intenda spingere molto sulle pubblicità del visore.

Parimenti, Kuo ha confermato che Apple rilascerà più informazioni su Vision Pro man mano che il suo lancio si avvicinerà, in modo da tenere alta l'attenzione dei fan su di esso. Nei prossimi giorni, per esempio, potremmo scoprire i tagli di RAM e di storage del device, ma anche se esso potrà funzionare senza limiti di tempo quando verrà collegato alla corrente elettrica (una questione vitale, specie se consideriamo che la batteria di Vision Pro non sarà delle migliori, anzi).