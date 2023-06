Apple Vision Pro supporta la digitazione virtuale e navigazione tramite gesture ed occhi

Del visore Vision Pro di Apple abbiamo a lungo parlato su queste pagine e con il passare delle ore emergono sempre più dettagli sul futuristico prodotto della compagnia di Cupertino. Un nuovo rapporto pubblicato da MacRumors si sofferma sui sistemi di input che saranno integrati nel sistema operativo.

Come spiegato da Apple, Vision Pro si basa sui gesture delle mani, i movimenti degli occhi ed i comandi vocali per far navigare gli utenti attraverso l’interfaccia grafica. Sarà ad esempio possibile selezionare un elemento sul display semplicemente guardandolo, e spostarlo mimando il movimento con le dita. Lo scorrimento dell’UI avviene attraverso piccoli movimenti mentre guardando il pulsante del microfono ed iniziando a pronunciare la frase si potrà dettare il testo o accedere ai comandi vocali con Siri.

Per la digitazione, invece, le opzioni sono tante: è possibile collegare un iPhone o una tastiera Bluetooth ma l’OS mette anche a disposizione una tastiera virtuale su cui digitare il testo.

Secondo i primi hands on, c’è bisogno di tempo per abituarsi a questo nuovo sistema, com’è ovvio che sia. Chiaramente però bisognerà vedere come si evolverà il sistema operativo di cui Apple però ha ancora mostrato poco.

Sempre dal fronte AR, oggi è arrivata la notizia che Apple ha acquistato Mira, una startup specializzata in realtà aumentata e visori.