Apple Vision Pro, il nuovo teardown: delude la riparabilità, ma gli schermi 4K stupiscono

Il primo teardown di Apple Vision Pro ci ha permesso di dare un'occhiata sotto la scocca dell'innovativo visore del colosso di Cupertino. Ma non è finita qui! I creatori del primo disassemblaggio di Vision Pro - gli YouTuber di iFixit - hanno pubblicato la seconda parte del video, in cui analizzano display, batterie e riparabilità dell'headset.

Il video, che potete vedere in cima a questa notizia o su YouTube, si concentra sugli schermi microOLED di Apple Vision Pro, anche noti come "OLED on Silicon", stando ai comunicati ufficiali della Mela Morsicata. In teoria, entrambi i display hanno una risoluzione 4K, ma i colleghi di iFixit hanno scoperto che la densità dei pixel dei due schermi è incredibilmente alta. In particolare, circa 50 pixel di Vision Pro corrispondono a un pixel di iPhone 15 Pro, in termini di dimensioni.

Ciò significa che Vision Pro ha ben 3.386 pixel per pollice, o 34 pixel per grado: per questo motivo, l'esperienza visiva offerta dal visore non può essere semplicemente paragonata a quella di un qualsiasi televisore 4K. Grazie alla sua elevatissima densità di pixel, infatti, l'headset garantisce una qualità delle immagini molto maggiore rispetto agli altri schermi 4K in circolazione.

Dopo l'analisi dello schermo, iFixit si è soffermato sulle componenti di Apple Vision Pro, toccando in particolare il SoC M2 e il co-processore R1: entrambi sono collegati direttamente alla Logic Board, perciò la loro sostituzione sembra essere quasi impossibile. Il chip R1, inoltre, è pensato per gestire gli input provenienti dai numerosi sensori del visore, tra i quali iFixit identifica le fotocamere esterne, i sensori di profondità TrueDepth, i sensori LiDAR e gli illuminatori e le fotocamere a infrarossi.

Per quanto riguarda la batteria, invece, iFixit non ha buone notizie. Il design della batteria di Apple Vision Pro è "sovra-ingegnerizzato" secondo il portale, il che renderebbe difficile rimuoverla senza arrecare danni alle altre componenti. Spostandoci sul collegamento ai Battery Pack esterni, inoltre, sembra che Apple abbia imposto delle severe limitazioni ai produttori terzi di accessori: in particolare, il voltaggio richiesto da Apple Vision Pro per funzionare correttamente sarebbe più elevato di quello dello standard USB-C, rendendo così più complessa la progettazione di un Battery Pack non proprietario.

Anche lato riparabilità, il giudizio di iFixit su Vision Pro non è dei migliori. Benché le parti esterne di Vision Pro siano facilmente riparabili - un'ottima notizia, dal momento che le componenti a contatto con l'esterno sono anche le prime a sporcarsi, rovinarsi e rompersi - quelle interne restano pressoché impossibili da sostituire "in casa". Inoltre, il portale critica la fragilità del visore, che potrebbe finire per intaccarne la durabilità e l'esperienza utente in generale.