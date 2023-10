Apple, altro che Vision Pro: Tim Cook vuole creare i primi occhiali AR al mondo

Dopo la presentazione di Apple Vision Pro alla WWDC, molti fan di Cupertino si sono convinti del fatto che l'azienda perseguirà nei prossimi anni la strada della Mixed-Reality. Le cose, però, starebbero ben diversamente: lo stesso CEO della Mela Morsicata Tim Cook, infatti, ha spiegato che la priorità di Apple sono gli occhiali AR.

Stando a quanto spiegano i colleghi di WCCFTech, citando a loro volta il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, il vero obiettivo di Apple sarebbero gli occhiali AR, che in futuro dovrebbero sostituire gli headset VR e MR come Vision Pro. In particolare, Apple vorrebbe sostituire le tecnologie basate sul passthrough di immagini e video tra le fotocamere e le lenti del visore con la proiezione delle informazioni direttamente sulle lenti, "in sovrimpressione" rispetto al mondo reale. Secondo Gurman, sarebbe il CEO di Apple Tim Cook a spingere per il salto verso la Realtà Aumentata.

Sfortunatamente, però, finora lo sviluppo degli occhiali AR di Apple è andato a rilento, un po' come è successo per gli analoghi progetti delle compagnie rivali: le tecnologie disponibili, infatti, non sarebbero sufficienti a garantire la realizzazione prodotti in Realtà Aumentata e ad alte prestazioni. In particolare, il problema non starebbe tanto nella potenza di calcolo, ma nei consumi: secondo un report citato da Gurman, infatti, un chip adatto all'AR per Apple dovrebbe essere dotato di performance simili al SoC A17 Pro, consumando il 90% in meno di quest'ultimo. Un risultato semplicemente impossibile, al momento.

Nonostante ciò, Tim Cook sembra ancora vedere l'AR come il prossimo passo di Apple nel settore della realtà virtuale. Insomma, Apple Vision Pro e tutti i dispositivi che lo succederanno saranno pensati nell'ottica di "preparare il terreno" ai primi occhiali smart di Cupertino. Difficile però dire quando questi ultimi arriveranno sul mercato: al momento, infatti, non sappiamo nemmeno se gli smartglasses AR di Apple siano in fase di sviluppo attivo o meno.