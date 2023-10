Apple Vision Pro 'tre anni avanti' a Quest 3, ma non è ancora uscito...

Apple Vision Pro è un visore incredibile, in tutti i sensi. A livello tecnologico, oltre a vantare un hardware di tutto rispetto e soluzioni di tracciamento avanzate, è anche uno dei più potenti sulla piazza. Inoltre, è certamente tra i migliori per qualità e materiali.

O almeno lo sarebbe, se fosse già sul mercato. Le vendite dovrebbero partire proprio all'inizio del 2024, mentre Meta con la sua divisione VR continua a correre e a lanciare nuovi prodotti con cadenza piuttosto regolare, non ultimo il nuovo Meta Quest 3, visore che per la prima volta nella fascia "base" introduce il concetto di Mixed Reality.

Guardando alla tecnologia nuda e cruda, però, secondo Ming-Chi Kuo, Apple con il suo headset sarebbe avanti di almeno tre anni rispetto alla proposta economica di Meta, una disparità che non potrà fare altro che riflettersi anche sull'esperienza d'uso.

Se praticamente nessuno è stupito da queste affermazioni, sappiate che non è strano, ma l'obiettivo del ragionamento di Kuo è un altro, ovvero quello di spiegare come l'arrivo di Vision Pro andrà inevitabilmente a influenzare tutto il mercato, tarando anche le aspettative di chi non potrà permetterselo e di chi, invece, stava valutando Quest 3.

Difficile pensare che un utente con un budget di 500 euro possa decidere di tirarsi indietro perché a oltre 3000 euro potrebbe avere di meglio. Per quanto opinabile, però, il ragionamento dell'analista potrebbe trovare riscontro in specifiche fette d'utenza. Ma quanto vero in tal senso, la domanda che ci facciamo è un'altra: Meta sarà capace, fra tre anni, di proporre qualcosa di pari livello di Apple Vision Pro a una frazione del prezzo?