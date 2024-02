Apple Vision Pro, gli utenti lamentano crepe e rotture al vetro anteriore

A pochi giorni dai rapporti emersi in rete, secondo cui vari utenti Apple starebbero restituendo Apple Vision Pro, da Reddit arrivano diverse segnalazioni secondo cui il vetro posteriore dell’headset di Apple si sarebbe graffiato o avrebbe presentato crepe anche senza alcuna caduta.

In un’immagine pubblicata su Reddit, un utente mostra che la parte centrale del vetro anteriore di Vision Pro presenta una crepa, il tutto sebbene sia mai caduto e dopo averlo utilizzato con parsimonia ed inserito sempre nella custodia presente nella confezione. L’utente racconta di aver scoperto la presenza del segno al mattino ed ha sottolineato che Apple Vision Pro non si è spostato nella custodia, tanto meno ha effettuato alcun movimento.

Secondo lui, questa problematica sarebbe correlata ad un “problema con la produzione del vetro”, che non ha tenuto conto della pressione esercitata dal naso e porterebbe alla presenza di queste crepe le quali inevitabilmente potrebbero portare alla rottura del vetro.

“Cos'è successo? Ieri sera ho lucidato la parte anteriore del visore, l’ho riposto nella custodia e quando mi sono svegliato stamattina ho visto questa crepa. Nessuna caduta, nessuno spostamento della cover. Sembra che ci sia un problema di produzione con il vetro: la mia ipotesi ignorante è che la forma unica crea una certa tensione sopra il naso che alla fine si rompe, anche senza alcuna forza esterna” spiega l’utente, che si aspetta una sostituzione da parte di Apple dal momento che ha anche sottoscritto l’Apple Care. Tuttavia, questo evidenzia come per coloro che non hanno acquistato la protezione sia necessario pagare 500 Dollari per un problema che non dipende in alcun modo dall’utilizzo, ed infatti spiega che “è meglio che Apple lo copra con la garanzia di fabbrica e non lo consideri un danno accidentale”.