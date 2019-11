Apple: il visore per la realtà aumentata avrà Steam grazie alla collaborazione con Valve?

Il DigiTimes torna quest'oggi sulla questione relativa al visore per la realtà aumentata che secondo le ultime indiscrezioni Apple dovrebbe lanciare nel 2020. Citando alcune fonti vicine alla catena di approvvigionamento, la testata sostiene che Apple starebbe collaborando con Valve sullo sviluppo del dispositivo.

Secondo quanto riferito, oltre ad integrare Steam, Apple starebbe facendo in modo che i partner locali come Pegatron e Quanta Computer assemblino il visore.

Valve stessa non dovrebbe portare le proprie esperienze in AR, ma in futuro potrebbe servirsi di Steam per distribuirle a coloro che acquisteranno gli occhiali.

L'AppleInsider sottolinea come una collaborazione tra le parti non sarebbe una prima assoluta. Nel 2017, Valve ha sfruttato l'eGPU di macOS High Sierra ed il supporto alla realtà virtuale per portare una versione beta di SteamVR sul Mac.

Apple invece ha collaborato con Valve ed HTC con macOS Mojave sul supporto ad HTC Vive Pro.

Il calendario proposto dal DigiTimes è perfettamente in linea con quello diffuso tempo fa da Ming-Chi Kuo: la produzione del visore dovrebbe iniziare entro fine anno, con lancio previsto nel secondo trimestre del 2020.

Chiaramente, come sempre vi invitiamo a prendere il rapporto con le pinze in quanto ancora non confermato. Lo scorso Ottobre un rapporto pubblicato da Bloomberg parlavano di un lancio previsto nel 2020, in concomitanza con iPhone 12.