Apple, il visore per la realtà aumentata sarà lanciato alla WWDC 2023 di Giugno

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe rinviato nuovamente il debutto del suo visore per la realtà aumentata e virtuale ed ora il reveal sarebbe previsto per Giugno 2023, quando andrà in scena la Worldwide Developers Conference.

Il popolare giornalista spiega che inizialmente Apple aveva pianificato un lancio nel corso di un evento di Aprile, ma dal momento che non è possibile rispettare tale tempistica ha preferito rinviare il tutto di due mesi e di approfittare dell’eco mediatico della WWDC, nel corso del quale solitamente presenta i nuovi sistemi operativi, per svelare l’atteso headset.

Le ragioni di tale rinvio sono da ricercare in alcuni problemi hardware e software riscontrati dagli ingegneri che devono ancora essere risolti. Evidentemente quindi il colosso di Cupertino non ritiene il visore ancora pronto per un lancio e dal momento che ha investito ingenti risorse su di esso vuole prendersi qualche settimana di tempo per limare tutto.

Le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni parlano di una Apple piuttosto pessimista su Apple AR, al punto che si aspetterebbe meno di un milione di unità vendute.

Secondo i rumor, Reality Pro non avrà nemmeno bisogno di un controller e si baserà su un nuovo sistema operativo che a questo punto sarà anch’esso svelato nel corso dell’evento di giugno per cui però ancora non sono state annunciate le date.