Apple, il visore per la realtà aumentata è più vicino: lancio nel 2022?

Il DigiTimes torna a parlare del visore perla realtà aumentata e virtuale di Apple, che a quanto pare sarebbe entrato nella fase di produzione di test che solitamente precede il lancio pubblico. Una notizia simile era arrivata ieri per il prossimo iPhone 14 Pro.

Secondo quanto riferito dalla testata asiatica, il dispositivo avrebbe completato i test di convalida ingegneristica di seconda fase, che garantiscono ad Apple il rispetto degli obiettivi di progettazione e di qualità. Questo aspetto è molto importante, in quanto implica un possibile lancio del visore Apple già entro la fine del 2022.

Il rapporto completo del DigiTimes dovrebbe arrivare nelle prossime ore e con ogni probabilità conterrà anche dei dettagli aggiuntivi sul progetto.

A questo punto è lecito attendere già nel corso delle prossime settimane ulteriori informazioni sull'eventuale lancio nel 2022 di Apple View. In precedenza, Mark Gurman aveva allontanato l'eventualità ma in molti sostengono che nel corso della WWDC di Giugno 2022 Apple possa svelare la piattaforma per sviluppatori che darà vita al nuovo sistema operativo per la realtà virtuale.

Alcune indiscrezioni trapelate in passato parlavano di un prezzo superiore ai 2mila Dollari per Apple VR. Tra le specifiche tecniche discusse, troviamo due display micro-LED 4K, due processori principali, connettività WiFi 6E, Eye Tracking e rilevamento degli oggetti.