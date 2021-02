Apple: il visore per la realtà virtuale in arrivo nel 2022, costerà più di 500 Dollari?

Un nuovo rapporto pubblicato dal China Times torna a parlare del visore per la realtà aumentata di Apple, che secondo gli analisti di JP Morgan potrebbe vedere la luce nel primo trimestre del 2022. Nell'analisi, pubblicata da iMore, ci si sofferma anche sull'aspetto puramente estetico, oltre che sul prezzo.

iMore, che ha avuto modo di leggere il rapporto, raconta che il design del visore di Apple "sarà simile a quello dei prodotti analoghi lanciati dagli altri brand". A livello tecnico, invece, dovrebbe includere sei lenti e lo scanner LiDAR che sarà in grado di scannerizzare l'ambiente circostante di colui che lo indosserà.

Il via alla produzione delle componenti sarebbe prevista nel quarto trimestre del 2021: per il processore Apple si sarebbe affidata a TSMC, mentre Largano e Genius Electronic Optical si occuperanno delle lenti, con l'assemblaggio che dovrebbe essere prerogativa di Pegatron. Nel rapporto si legge anche che la maggior parte della catena di montaggio sarà concentrata in Taiwan.

In termini di prezzo, JP Morgan afferma che il visore per la realtà aumentata di Apple sarà indirizzato alla fascia alta del mercato, ed infatti si prevede un "prezzo più elevato rispetto ai concorrenti", che potrebbe superare i 500 Dollari. Quest'ultimo aspetto non rappresenta una novità dal momento che anche in passato altri analisti avevano discusso di prezzi non accessibili.