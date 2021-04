Apple da una vita? Samsung ci aiuta nella transizione grazie al browser

Nel corso degli anni Apple e Samsung non se la sono certamente mandata a dire, con frecciatine e iniziative che più di una volta ci hanno strappato un sorriso. Indimenticabile, per esempio, la stravagante capigliatura ispirata al notch di iPhone nel video promozionale del Galaxy S9.

La nuova iniziativa intavolata da Samsung però potrebbe davvero risultare utile a più di un utente.

Il colosso sudcoreano ha infatti rilasciato un nuovo sito web chiamato iTest, che permette agli utenti iPhone di provare "un assaggio di Samsung" direttamente dal browser. Se visitato direttamente da un dispositivo iOS, il sito web ci rimanda direttamente a una homescreen che simula in tutto e per tutto un dispositivo Samsung Galaxy.

Il sito web sembrerebbe frutto di un'iniziativa di Samsung Nuova Zelanda e le trovate pubblicitarie, oltre a diversi easter egg, non mancano sicuramente. Come non citare il messaggio di benvenuto nelle Impostazioni, che ci suggerisce il suo utilizzo per trovare appunto, le impostazioni, oppure il messaggio di "errore" che appare se scaviamo troppo a fondo in questo menu: "Abbiamo semplificato l'esperienza del menu delle impostazioni solo per permettere ai nostri sviluppatori di fare pausa pranzo". Simpatica anche la conversazione con l'"amico con figli", fatta interamente di tasti premuti a caso e foto che inquadrano il nulla.

L'esperienza, purtroppo, è rivolta esclusivamente agli utenti iPhone. Se si visita il sito con un dispositivo Android infatti, ci viene fatto notare che "sei già su Android", mentre da desktop compare un codice QR da inquadrare con l'iPhone.