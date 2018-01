Apple vola anche in Cina: iPhone 7 Plus il secondo smartphone più venduto del 2017

Una nuova nota di ricerca diffusa dalla societàmostra che i prodottistarebbero registrando un riscontro molto importante anche in Cina, un mercato molto particolare in cui il gigante di Cupertino non ha mai registrato un riscontro pari a quello degli Stati Uniti ed Europa.

A conferma di ciò è arrivata la notizia che l'iPhone 7 Plus è risultato essere il secondo smartphone più venduto della regione in tutto il 2017, con l'iPhone 7 che si è piazzato al quinto posto.

Il dato non è certo casuale, dal momento che in Cina vi è da sempre una naturale propensione verso gli smartphone con schermi più grandi, motivo per cui il Plus è stato preferito alla variante più piccola. Apple, inoltre, è stato l'unico marchio straniero presente nella classifica dei dieci smartphone più venduti dell'anno, con una quota di mercato del 5,2 per cento complessiva.

La quota di mercato del 2,8 per cento di iPhone 7 Plus è stata superata solo dall'Oppo R9, che è risultato essere lo smartphone più venduto dell'anno con una quota del 3 per cento. I concorrenti locali Oppo, Huawei e Vivo nel complesso hanno venduto più smartphone della Mela Morsicata, ma il tutto è dovuto anche al numero maggiore di modelli lanciati.

Apple, attualmente è il quarto produttore di smartphone della Cina. Il riscontro ottenuto da iPhone 8 ed iPhone X è stato importante, ma al momento ancora non abbiamo molte informazioni sul numero di unità distribuite, e probabilmente bisognerà attendere la pubblicazione dei prossimi risultati finanziari per mettere le mani sui dati reali.

Resta da vedere se questa tendenza continuerà nel periodo 2017-2018. I clienti che hanno a disposizione un budget più elevato probabilmente opteranno per iPhone X ed iPhone 8 Plus.

Apple annuncerà i risultati finanziari del quarto trimestre del 2017 il prossimo 1 Febbraio. La compagnia potrebbe rivelare un fatturato record, con 80 milioni di smartphone venduti e 100 milioni di dispositivi iOS commercializzati tra ottobre e dicembre.