Apple voleva rimuovere Facebook e Instagram dall'App Store? L'indiscrezione

In attesa di saperne di più sulla questione del possibile cambio di nome di Facebook, nonché ovviamente sulle novità in ambito VR e "metaverso", torniamo ad approfondire su queste pagine le vicende legate alla società di Mark Zuckerberg. Infatti, il rapporto con Apple sembra essere tutt'altro che idilliaco.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e The Verge, in alcuni presunti documenti interni a Facebook si sarebbe fatto riferimento alla volontà da parte dell'azienda di Cupertino di "bannare" Facebook e Instagram dall'App Store. Più precisamente, il tutto sarebbe accaduto il 23 ottobre 2019, giornata che sarebbe potuta andare diversamente per Zuckerberg e soci (perdere la possibilità di pubblicare le app sull'App Store sarebbe sicuramente stato un "bel colpo").

Ovviamente, non c'è nulla di ufficiale relativamente alla questione, ma secondo le fonti nella succitata giornata l'azienda di Tim Cook avrebbe chiesto a Facebook di agire in modo particolarmente rapido in merito alla presenza sul popolare social network di contenuti che nessuno vorrebbe mai vedere. La società di Cupertino in quel contesto avrebbe "fatto capire" a Zuckerberg e soci che, se Facebook non avesse "collaborato", le applicazioni ufficiali del servizio e di Instagram sarebbero "sparite" dall'App Store.

A quanto pare, alla fine in quelle giornate Facebook si è "adoperata" per rimuovere tutti i contenuti coinvolti, andando anche ben oltre le segnalazioni degli utenti. Questo avrebbe consentito alle applicazioni di rimanere sull'App Store, ma sembra proprio che la "rimozione" sia stata a "un passo". In ogni caso, sempre stando alle fonti, nei documenti interni coinvolti si leggerebbe anche che Facebook sarebbe stata molto preoccupata del fatto che la rimozione delle app avrebbe potuto comportare "conseguenze potenzialmente gravi per l'azienda".

In ogni caso, questa è solamente una delle tante "storie" che sono emerse nell'ultima pubblicazione di presunti documenti interni a Facebook. Se volete approfondire il tutto, potete fare riferimento al portale del Wall Street Journal, nonché all'approfondimento del WSJ sulla questione che coinvolge Apple e Facebook.