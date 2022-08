Apple vorrebbe rinviare iPadOS 16: iOS 16 non dovrebbe subire ritardi

È passato un po' di tempo dall'annuncio di iPadOS 16, ma ora stiamo entrando nel "momento clou" dell'anno. Infatti, si inizia a fare riferimento a quando arriverà l'atteso aggiornamento software, anche se sembrano esserci novità che potrebbero non fare esattamente felici tutti i possessori di iPad che non vedono l'ora di provare le nuove feature.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e The Verge (il report originale è di Bloomberg), la società di Cupertino avrebbe deciso di prendersi un po' di tempo in più rispetto a quanto preventivato per rilasciare la nuova versione stabile del sistema operativo degli iPad. In parole povere, iPadOS 16 potrebbe non arrivare a settembre, bensì a ottobre 2022.

Secondo le fonti, Apple starebbe dunque pianificando un lancio per il mese successivo rispetto a quanto originariamente scelto. Non dovrebbero invece esserci cambiamenti per quel che concerne iOS 16, quindi la prossima "grande versione" del sistema operativo degli iPhone dovrebbe venire rilasciata nel mese di settembre 2022.

In ogni caso, la decisione di Tim Cook e soci sarebbe legata al perfezionamento delle funzionalità di iPadOS 16. Ricordiamo, infatti, che questa versione del software è attesa da un buon numero di possessori di iPad anche per via della presenza dell'interessante feature Stage Manager, che promette una nuova esperienza in termini di multitasking.