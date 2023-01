Apple vorrebbe semplificare con Siri la creazione di app AR per Reality Pro

In seguito ai rumor relativi alla possibilità di usare Apple Reality Pro senza controller, torniamo a fare riferimento alle indiscrezioni relative al tanto vociferato visore per realtà aumentata e virtuale. Infatti, secondo un recente report, la società di Cupertino starebbe pensando di consentire di creare app AR tramite Siri.

A tal proposito, come riportato da The Verge e The Information, l'intento di Apple sarebbe quello di rendere il più semplice possibile realizzare un'app per Reality Pro. Cosa c'entra l'assistente vocale Siri in tutto ciò? Ebbene, sembra che Tim Cook e soci stiano cercando, perlomeno secondo un report emerso di recente, di trovare un modo per consentire un po' a tutti di creare applicazioni in realtà aumentata usando comandi vocali.

Secondo le indiscrezioni, queste app sarebbero poi già pronte per essere condivise con tutti sull'App Store, anche se probabilmente di mezzo ci saranno le classiche regole legate agli sviluppatori. In ogni caso, per il momento si tratta solamente di un rumor, dunque risulta giusto prendere il tutto con le dovute pinze, considerando anche che non è del tutto chiaro come funzionerebbe un sistema di questo tipo.

Tuttavia, vale la pena notare che lo strumento di sviluppo a cui starebbe lavorando Apple sarebbe legato a un'acquisizione effettuata dall'azienda di Cupertino nel 2017, ovvero quella relativa alla startup Fabric Software. Sembra che in questo modo si possa consentire, ad esempio, di far muovere animali virtuali in un'apposita stanza virtuale o attorno a oggetti reali senza che ci sia la necessità di creare gli animali da zero o di gestire animazioni e collisioni.

In assenza di informazioni più dettagliate, non risulta chiaramente semplice comprendere il funzionamento di questo sistema, ma in linea generale le fonti fanno riferimento alla presunta volontà da parte di Apple di fornire agli utenti strumenti simili a Minecraft e Roblox. Pensate che di mezzo ci sarebbe persino una presunta funzionalità del visore Reality Pro in grado di scansionare oggetti reali per trasformarli in modelli 3D, in modo da semplificare agli utenti il processo di creazione. Per intenderci, si fa riferimento a un sistema che ricorda per certi versi la già esistente app RealityScan di Epic Games.

Per il resto, sembra che Apple sia intenzionata a puntare maggiormente sulla realtà aumentata anziché sulla realtà virtuale col visore Reality Pro, così come che al centro degli interessi della società di Cupertino ci sia il fitness. Cosa accadrà in futuro? Apple cercherà realmente di rendere più semplice la creazione di app AR mediante il visore e l'assistente vocale Siri? Non possiamo che stare a vedere: nel frattempo, sembra che Apple Reality Pro si stia avvicinando.