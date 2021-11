Apple VR avrà una funzione simile a Shareplay: rivoluzione per i giochi multiplayer?

Pochi giorni fa è stata rilasciata una nuova feature per HTC Vive Focus 3 che permette la creazione di mondi virtuali condivisi tra più utenti. Da un nuovo brevetto emerso nelle scorse ore, pare che Apple stia andando nella stessa direzione con il suo headset VR, che potrebbe avere delle feature di collaborazione tra utenti nel metaverso.

Il brevetto, pubblicato la scorsa settimana dallo U.S. Patent & Trademark Office (USPTO) riguarda una tecnologia simile a SharePlay per dispositivi VR, che dovrebbe permettere agli utenti di condividere lo schermo del proprio headset in un ambiente definito di "Shared Simulated Reality (SD)".

La tecnologia di Apple permette di effettuare il pairing tra headset VR e smartphone o televisori, in modo da permettere qualcosa di molto simile alla condivisione dello schermo tra più dispositivi diversi. In altre parole, le immagini mostrate in tempo reale sul visore vengono trasmesse anche agli altri supporti, sia che essi non siano pensati per il VR (come nel caso di smartphone, televisori e PC), sia che si tratti di altri device VR o AR.

La riproduzione dello schermo di un headset su altri dispositivi potrebbe avere degli utilizzi interessanti: per esempio, potrebbe permettere il gioco in multiplayer asimettrico e simmetrico utilizzando un solo visore, oppure potrebbe garantire la visione di contenuti multimediali come film e video su più dispositivi, esattamente come fa al momento SharePlay sui dispositivi Apple. Ovviamente, la possibilità più intrigante è la prima, specie in relazione ai recenti rumor secondo cui Apple VR sarà pensato per il gaming.