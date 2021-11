Apple VR sarà un visore ibrido Mixed Reality e uscirà nel 2022, secondo un insider

Il primo visore VR di Apple potrebbe arrivare nel 2022 o addirittura nel 2023, ma leak e rumor sul dispositivo si sono fatti molto insistenti negli ultimi giorni. Sono in particolare le indiscrezioni riportate dagli esperti di Apple Mark Gurman e Ming-Chi Kuo a fornire interessanti informazioni sul device.

In particolare, fino alla scorsa settimana Gurman e Kuo avevano posizioni completamente opposte circa il prezzo e la data di uscita del device: secondo il tipster cinese, infatti, esso non sarà rilasciato prima del 2023 ed avrà un prezzo di 1.000 Dollari, mentre per l'analista di Bloomberg la data di lancio potrebbe essere già fissata nel 2022, con un prezzo tra i 2.000 e i 3.000 dollari.

Nella sua ultima newsletter, Gurman ha fornito anche le specifiche tecniche di Apple VR, presentandolo come un dispositivo per il gaming di fascia alta dotato di uno schermo con risoluzione 8K per ciascun occhio, che ne giustificherebbe il prezzo estremamente elevato.

Ming-Chi Kuo è di recente tornato sulle sue dichiarazioni relative al dispositivo per la realtà virtuale di Apple, modificandole in parte e rendendole più aderenti alle indiscrezioni riportate da Gurman. L'esperto cinese conferma che Apple VR supporterà il Wi-Fi 6E e il 5G e uscirà nel 2022, vedendo come improbabile un lancio nel 2023, fatto salvo il caso di gravi ritardi di produzione.

Kuo, poi, ha confermato che il dispositivo sarà pensato per la Mixed Reality, o MR, cioè sarà in grado di fornire sia esperienze VR che esperienza AR, a differenza della maggior parte dei visori in commercio. La natura ibrida del dispositivo potrebbe rivelarsi vincente, garantendo una maggiore flessibilità nel suo uso sia per le applicazioni che nel gaming. Infine, il tipster ha anche confermato che il visore non dovrà necessariamente essere collegato a un PC per funzionare, ma che sarà anzi in massima parte un dispositivo standalone.