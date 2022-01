Apple VS Epic, molti Stati USA si schierano con Sweeney in appello

In un'aspra battaglia legale che ha ormai assunto i connotati di uno scontro filosofico, Epic Games è ricorsa in appello per provare a sovvertire l'ultima sentenza del processo Apple VS Epic sulle commissioni dell'App Store, ma questa volta non sarà da sola.

Infatti, un cospicuo numero di Stati USA si sarebbe schierato dalla parte della creatura di Tim Sweeney. Per l'esattezza, si contano i procuratori generali di ben 34 Stati, oltre al distretto di Columbia, i quali avrebbero depositato documentazione in veste di amicus curiae in favore di Epic Games.

Ciò che Epic spera di ribaltare è la sentenza secondo cui Apple non starebbe monopolizzando il settore con il suo comportamento, tuttavia, secondo quanto la stessa Epic sostiene, "la condotta di Apple corrisponde esattamente a ciò che è vietato dall'Antitrust".

Nel documento, invece, si parla di Apple come di una società che avrebbe "accumulato miliardi di profitti senza concorrenza da un miliardo di utenti iPhone [...] Senza equilibrio, questo danno ai consumatori può rimanere del tutto inascoltato".

Ricordiamo che la sentenza sul processo Apple VS Epic ha visto come marginalmente vincitore il colosso di Cupertino circa la possibilità che si configurasse una violazione delle leggi antitrust. Infatti, secondo quanto deliberato dalla giudice Gonzalez Rogers, la condotta di Apple è stata definita anticoncorrenziale per le leggi della California ma non monopolista per le leggi dell'antitrust. Di conseguenza, la corte ha anche stabilito che Epic avrebbe dovuto risarcire ad Apple il 30% delle entrate raccolte da Fortnite durante la sua breve esistenza su iOS.