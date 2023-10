Apple vuole aiutarvi a studiare col vostro Mac: ecco la tecnica del Pomodoro

Le distrazioni dallo studio possono essere parecchie, dalle notifiche alla semplice voglia di approfondire qualcosa di più al passo coi tempi rispetto ad alcuni vetusti corsi universitari. Ecco allora che, in modo per certi versi inaspettato, ci pensa direttamente Apple a fornire consigli di studio, ovviamente applicabili a partire da un Mac.

Sì, avete capito bene: come notato anche da MacRumors, nella giornata dell'11 ottobre 2023 è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Apple un video dal titolo "Study With Me feat. Storm Reid x Apple". Questo viene indicato dalla stessa società di Cupertino come "progettato per mantenerti concentrato sullo studio e tenerti lontano dalle distrazioni".

Ciò a cui si fa riferimento è la tecnica del Pomodoro. Per chi non lo sapesse, si tratta di un metodo di gestione del tempo inventato alla fine degli anni '80 dallo sviluppatore software Francesco Cirillo. Questo si basa sull'impostare un timer (usualmente di 25 minuti, ma il termine "pomodoro" si riferisce in generale all'intervallo di tempo richiesto per un determinato compito) e svolgere una determinata attività, apponendo poi un segno di spunta su un foglio di carta.

Se i segni di spunta sono meno di quattro, ciò che si fa è una breve pausa (indicativamente di durata compresa tra 3 e 5 minuti), tornando poi a impostare un nuovo timer per la successiva attività da svolgere. Dopo aver svolto quattro attività, arriva invece il momento di una pausa più lunga (indicativamente dai 15 ai 30 minuti). Dopodiché, si azzera il conto dei "pomodori" e si ritorna a impostare un timer "di base".

Ci sono chiaramente diverse variabili di mezzo, ma di base questo è il metodo utilizzato dalla studentessa della University of Southern California, nonché attrice di Euphoria, Storm Reid, nel corso della succitata sessione di un'ora e mezza (infatti si tratta più che altro di tre sessioni di studio da 25 minuti, intermezzate da pause di 5 minuti). Immancabile, per il resto un MacBook Air da 15 pollici, così come l'utilizzo di musica chill lo-fi.

Insomma, se avete in vista un esame di Calcolo, Analisi Matematica o simili (esempi pratici ben noto a molti studenti universitari), potrebbe interessarvi prendere visione della sessione, dalla durata di un'ora e mezza circa, così da cercare di ritrovare la concentrazione. Tranquilli, alla fine del video si notano anche delle persone ballare (no, non scherziamo).