Apple vuole che le app consumino meno batteria: sviluppatori invitati a Cupertino

MacRumors riporta la notizia secondo cui Apple avrebbe inviato una mail ad alcuni sviluppatori per invitarli a visitare l’Apple Developer Center di Cupertino per un workshop incentrato sull’ottimizzazione delle applicazioni.

Durante tale workshop, ai creatori di app sarà spiegato come ottimizzare e migliorare le prestazioni delle applicazioni per “offrire alle persone un’esperienza eccezionale”.

Nella fattispecie, i partecipanti capiranno come ottimizzare i framework Apple e quali strumenti possono essere utilizzati per identificare e risolvere i problemi con le prestazioni delle applicazioni. L’evento dura dalle 9 alle 16 e si svolgerà presso l’Apple Developer Center il 27 Settembre 2023: nel corso delle lezioni si affronterà anche il tema legato al consumo energetico delle applicazioni.

“Unisciti a noi per un evento in presenza che dura tutto il giorno e scopri come migliorare l'esperienza della tua app massimizzando le prestazioni. Scopri come ottimizzare l'utilizzo dei framework Apple, identificare e risolvere i problemi di prestazioni con strumenti come Instruments e Xcode Organizer e ottenere consigli dagli ingegneri Apple su come ridurre i tempi di avvio, il tasso di blocco, l'ingombro della memoria e altro ancora. Inoltre, avrai l'opportunità di testare le tue app e ottenere supporto pratico. Ospitato presso l'Apple Developer Center di Cupertino” si legge nell’invito.

Il 27 Settembre 2023, probabilmente, iOS 17 sarà già pubblicato. Probabilmente quindi si parlerà come sfruttare al meglio le nuove API.