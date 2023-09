Apple vuole essere carbon neutral, ma cosa significa veramente?

L'Apple Watch Series 9 è il primo prodotto carbon neutral mai lanciato da Apple. Si tratta del primo tassello di un processo enorme, dal momento che l'azienda vuole rendere tutti i suoi prodotti carbon neutral entro il 2030. Ma cosa significa esattamente il raggiungimento della neutralità carbonica?

Partiamo dalle parole della Mela Morsicata: sul sito web dedicato all'ambiente di Apple, l'azienda di Cupertino spiega che "Apple Watch è il nostro primo dispositivo Carbon Neutral. Un primo traguardo verso l’obiettivo di rendere tutti i nostri prodotti a impatto neutro entro il 2030. Per vincere questa sfida stiamo già tagliando la maggior parte delle nostre emissioni, grazie a materiali innovativi, elettricità pulita e spedizioni a basso impatto. E per compensare la piccola quantità di gas serra che ancora non possiamo evitare, investiamo in progetti che proteggono l’ambiente".

Il raggiungimento della neutralità carbonica, infatti, è un processo che si basa su due elementi principali, ovvero:

La riduzione delle emissioni di anidride carbonica legata a prodotti e servizi (in questo caso gli iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e via dicendo)

Il riassorbimento delle emissioni di CO2 che non possono essere evitate alla fonte

Finora, Apple ha utilizzato entrambi questi sotto-processi per raggiungere la neutralità carbonica, come ci è stato mostrato nel simpatico video dedicato a Madre Natura diffuso durante il keynote del 12 settembre.

Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni alla fonte, Apple ha implementato delle innovazioni progettuali e ha iniziato ad utilizzare unicamente energie rinnovabili per la produzione dei suoi dispositivi, riducendo così del 75% le emissioni generate dai suoi prodotti. Parallelamente, l'azienda ha deciso di eliminare il cuoio da tutti i suoi device e di utilizzare materiali a base di fibre per gli imballaggi, a partire proprio da quelli di Apple Watch Series 9.

Dal punto di vista del riassorbimento, invece, Apple utilizza il sistema di scambio dei Carbon Credit per supplire all'utilizzo di fonti non rinnovabili da parte dei suoi fornitori e per "pareggiare" le emissioni di anidride carbonica inevitabili con il riassorbimento di una quantità uguale o maggiore di CO2 presente nell'atmosfera. All'atto pratico, queste attività passano per la riforestazione del Brasile e del Paraguay, volta al ripristino degli ecosistemi locali e all'incremento delle foreste dell'America Latina, con la piantumazione di un numero di alberi sufficiente ad assorbire una quantità di anidride carbonica pari a quella emessa dai processi non ancora ad impatto zero del colosso di Cupertino.